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14:19, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

На самого популярного в мире блогера подали в суд

Экс-продюсер блогера MrBeast Картер подала на него в суд из-за переработок
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
MrBeast

MrBeast. Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Экс-продюсер самого популярного в мире блогера MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) Бриттани Картер подала на него в суд из-за переработок. Об этом пишет Dexerto.

В своем иске Картер потребовала взыскать с блогера заработную плату за сверхурочную работу. Она пожаловалась, что работала до 75 часов в неделю и была вынуждена отвечать на звонки и сообщения «в любое время дня во все дни недели».

По словам истицы, хотя ее нанимали на полноценную ставку, в документах она была указана как независимый подрядчик. Картер заявила, что это было сделано с целью избежать оплаты ее переработок.

Ранее стало известно, что блогерша Розанна Пансино пожаловалась на MrBeast в ФБР. Она рассказала, что получила доступ к внутренней переписке блогера с его командой, в которой обнаружила встревожившие ее сообщения.

В сентябре сообщалось, что на MrBeast подали в суд из-за организованного им реалити-шоу Beast Games. Участники проекта выдвинули против организаторов ряд обвинений, в том числе в создании враждебной атмосферы, провоцирующей сексуальные домогательства.

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