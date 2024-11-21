На всей территории Украины объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Воздушные силы Украины.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога», — заявили в ведомстве. Подробности они не привели.

Мониторинговый сервис сообщает о воздушной тревоге на территории всех регионов Украины. Объявление тревог начались в 15:04 по киевскому времени (16:04 по московскому).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном ударе межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по городу Днепр. Он отказался называть вид ракеты, сообщив о проводящийся экспертизе.