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16:18, 21 ноября 2024Бывший СССР

На всей территории Украины объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Воздушные силы Украины.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога», — заявили в ведомстве. Подробности они не привели.

Мониторинговый сервис сообщает о воздушной тревоге на территории всех регионов Украины. Объявление тревог начались в 15:04 по киевскому времени (16:04 по московскому).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном ударе межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по городу Днепр. Он отказался называть вид ракеты, сообщив о проводящийся экспертизе.

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