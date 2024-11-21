Боуз высмеял слова главы МИД Украины Сибиги о достоинстве и свободе украинцев

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял поздравление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с Днем достоинства и свободы. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Журналист отметил, что украинцы сталкиваются с принудительной мобилизацией, в связи с чем слова министра о свободе звучат неправдоподобно. «Давайте спросим людей, которых хватают на улицах и отправляют умирать за НАТО, о достоинстве и свободе», — призвал он.

Боуз добавил, что украинский конфликт нужен только Сибиге и главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы выжить.

Ранее Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине. По его словам, пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.