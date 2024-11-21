Найдена причина роста поставок российского газа в Европу

Энергетик Юшков: экспорт российского газа дошел до возможного максимума

Одна из причин того, что Россия смогла увеличить поставки газа в страны Европейского союза, — это закрытие сезона навигации на Северной морском пути. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его процитировал «Взгляд».

Он напомнил, что сжиженный природный газ (СПГ) попадает из России в Европу в рамках проекта «Ямал СПГ». Самый благоприятный период для навигации приходится на отрезок с конца лета и до середины октября. Кроме того, Европа готова платить за топливо больше, чем Азия.

«Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», — пояснил Юшков.

Вдобавок «Турецкий поток» продолжает работать на полную мощность, а «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину. Эти факторы дают России возможность повысить объемы газового экспорта. В 2024 году трубопроводные поставки сырья превысят прошлогодние показатели и достигнут 30–33 миллиардов кубов.

Впрочем, как полагает Юшков, добиться тех значений, которые наблюдались до начала Специальной военной операции, пока невозможно. Для этого потребовался бы запуск уцелевшей нитки «Северного потока — 2», а также возобновление работы «Ямал — Европа».

«Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», — подытожил Юшков.

По информации Евростата, в сентябре Россия с учетом поставок по трубопроводам и СПГ вернула себе статус главного газового поставщика в Европу. Европейские компании купили этого энергоносителя на 1,4 миллиарда евро. Это на треть превосходит августовские значения.

Также есть сведения, что в сентябре ЕС заплатил за российский трубопроводный газ максимальную с февраля 2023 года сумму.