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07:46, 21 ноября 2024Спорт

Названо лучшее упражнение для мощных плечей

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для мощных плечей. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что для выполнения упражнения понадобятся гантели трех разных весов: например, 8, 10 и 12 килограммов. Для начала необходимо взять самые маленькие гантели и начать выполнять ими махи. После этого следует взять гантели потяжелее и сделать десять махов с ними. Далее нужно взять тяжелые гантели и выполнить столько же повторений.

По мнению Ротач, это упражнение увеличивает мышечную массу, улучшает баланс и координацию, предотвращает травмы и повышает общую силу и выносливость. Кроме того, тренировка на плечи помогает от болей в шеи.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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