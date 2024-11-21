Обнаружена древнейшая алфавитная письменность в истории человечества

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружила доказательства древнейшей алфавитной письменности в истории человечества. Найденные глиняные цилиндры были найдены в гробнице в Сирии, и их возраст оценивается приблизительно в 2400 год до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Новая находка переворачивает представления об истории алфавитов. Глиняные цилиндры содержат выгравированные символы, которые могут быть частью древнейшего алфавита. Их возраст на 500 лет превышает известные ранее алфавитные письменности, что вызывает сомнения в ранее сложившихся теориях о возникновении и распространении алфавитной письменности среди ранних городских цивилизаций.

Для датировки находок использовались метод анализа изотопа углерода-14, которые подтвердили древний возраст гробниц и надписей на цилиндрах. Это дало ученым точные данные о времени, когда была создана надпись, и стало важным доказательством в пользу того, что это может быть самым ранним известным алфавитом.

Глиняные цилиндры были найдены в древнем городе Телль-Умм-эль-Марра, где археологи исследовали гробницы эпохи ранней бронзы. В одной из гробниц, в числе других артефактов, исследователи обнаружили четыре слегка обожженных цилиндра. Их размеры и перфорированные отверстия позволяют предположить, что они могли использоваться в качестве этикеток или идентификационных меток.

В Телль-Умм-эль-Марра археологи обнаружили также шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, предметы быта и керамические сосуды. Глиняные цилиндры были найдены рядом с этой керамикой, что может указывать на связь между надписями и содержимым сосудов. Однако точное значение символов остается неизвестным, и исследователи пока лишь предполагают их возможные функции.

Новая находка заставляет пересмотреть прежние теории о происхождении алфавита. До этого открытия ученые считали, что первые алфавиты появились в Египте около 1900 года до нашей эры. Найденные артефакты не только старше, но и происходят из другого региона, что может свидетельствовать о более сложной и многообразной истории появления письменности.