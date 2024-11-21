Орбан заявил о конце доминирования западной цивилизации

Премьер Орбан: 500 лет доминирования Запада закончились, наступает век Евразии

Эпоха доминирования Запада, что продлилась почти 500 лет, наконец закончилась. Уже сейчас наступает век Евразии, и вскоре центр экономики сместится на Восток. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Будапеште, сообщает ТАСС.

«Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации... Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась», — поделился своими мыслями венгерский политик.

По его словам, предпосылками к возвышению Евразии над Западом стали «рост экономик государств Азии, которые сейчас растут в четыре раза быстрее западных», и политическая самодостаточность в международных отношениях.

Ранее Орбан заявил, что Запад стоит на пороге больших перемен, поскольку в мире появилось новое большинство. «Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — обозначил Орбан свое виденье ситуации в международной повестке.