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13:05, 21 ноября 2024Моя страна

Похожее на НЛО явление заметили в небе над российским регионом

Редкое природное явление заметили туристы в небе над Шерегешем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Myself / Wikimedia

Туристы стали свидетелями редкого природного явления в небе над Кемеровской областью. Фотографии появились в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Снимки были сделаны в районе поселке Шерегеш, который находится в Таштагольском районе у подножия горы Зеленая и является одним из главных горнолыжных курортов Кузбасса. Россиянам посчастливилось увидеть зависшие в небе необычные облака, внешне напоминающие НЛО, и запечатлеть их на камеру.

Вероятнее всего, очевидцам удалось сфотографировать лентикулярные облака. Такое название они получили благодаря своей форме, lenticularis в переводе означает «чечевицеобразный». Лентикулярные облака встречаются над горами и вулканами и похожи на диски, их часто принимают за НЛО. Как правило, они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их отличительной особенностью является то, что они в небе висят неподвижно, несмотря на сильный ветер и другие облака, проносящиеся мимо.

Ранее в национальном парке «Таганай» в Челябинской области запечатлели необычную полярную изморозь, покрывшую тайгу. Фотографии «удивительных произведений тумана, холода и ветра» опубликовали сотрудники особо охраняемой природной территории. До этого жители Хабаровска заметили редкое природное явление. На шпороцветнике образовались так называемые крылья ангела, которые возникли в результате морозов, пришедших в российский регион.

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