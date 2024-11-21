Похожее на НЛО явление заметили в небе над российским регионом

Редкое природное явление заметили туристы в небе над Шерегешем

Туристы стали свидетелями редкого природного явления в небе над Кемеровской областью. Фотографии появились в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Снимки были сделаны в районе поселке Шерегеш, который находится в Таштагольском районе у подножия горы Зеленая и является одним из главных горнолыжных курортов Кузбасса. Россиянам посчастливилось увидеть зависшие в небе необычные облака, внешне напоминающие НЛО, и запечатлеть их на камеру.

Вероятнее всего, очевидцам удалось сфотографировать лентикулярные облака. Такое название они получили благодаря своей форме, lenticularis в переводе означает «чечевицеобразный». Лентикулярные облака встречаются над горами и вулканами и похожи на диски, их часто принимают за НЛО. Как правило, они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их отличительной особенностью является то, что они в небе висят неподвижно, несмотря на сильный ветер и другие облака, проносящиеся мимо.

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