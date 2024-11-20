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15:53, 20 ноября 2024Моя страна

Необычная полярная изморозь покрыла нацпарк в России и попала на фото

В нацпарке «Таганай» на Южном Урале запечатлели необычную полярную изморозь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Таганай News»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области запечатлели необычную полярную изморозь, покрывшую тайгу. Фотографиями поделились сотрудники особо охраняемой природной территории в Telegram.

На кадрах можно увидеть, как изморозь покрыла землю, деревья, здания и строения, создав в горах Южного Урала заснеженный пейзаж.

«Это в городе снежная каша под ногами и нетипичная для ноября околонулевая температура, а здесь, на Дальнем Таганае, зима креативит вовсю», — говорится в сообщении.

Уже сейчас, отмечается в посте, в «Таганае» можно наблюдать «удивительные произведения тумана, холода и ветра». В нацпарке добавили, что зернистая изморозь может нарастать сутками, если для этого есть подходящие условия, а легкий мороз «добавляет ей ажурности». Такую изморозь называют полярной или сибирской.

Ранее жители Хабаровска заметили редкое природное явление. На шпороцветнике образовались так называемые крылья ангела, которые возникли в результате морозов, пришедших в российский регион. До этого на реке Чусовой в Пермском крае образовались кустики кристаллов, напоминающие ледяные цветы.

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