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14:52, 21 ноября 2024Мир

Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Польша вернула на аэродромы дежурные пары истребителей, поднятые на фоне тревоги на Украине, объявленной из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

«В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены», — заявили в командовании.

Ранее Польша привела в полную готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Отмечается, что меры были приняты из-за якобы российской атаки на объекты, расположенные на западе Украины.

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