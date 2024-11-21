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20:29, 21 ноября 2024Россия

Путин раскрыл результаты удара ВСУ дальнобойным западным вооружением

Путин: цели противника при ударе дальнобойным западным оружием не достигнуты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Цели противника после удара по территории России дальнобойным оружием, поставленным на Украину с Запада, не достигнуты. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были, очевидно, поставлены перед собой противником, не достигнуты», — сказал глава государства.

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

По словам Путина, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow. Президент подчеркнул, что удары были нанесены по объектам в Курской и Брянской областях.

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