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09:44, 21 ноября 2024Силовые структуры

Пьяная россиянка с двумя детьми поехала на машине в магазин и попалась силовикам

Под Красноярском экипаж ДПС составил протокол на женщину за пьяную езду с детьми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов выявили женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения приехала на машине в магазин вместе с двумя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, все произошло в поселке Большая Ирба. Участковый уполномоченный полиции заметил женщину, которая вышла из-за руля автомобиля, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и вместе с подругой направилась в магазин, оставив в салоне двух маленьких детей. Прибывший на место экипаж ДПС предложил женщине-водителю пройти освидетельствование — в выдыхаемом ею воздухе алкотестер показал превышение допустимой нормы этилового спирта в семь раз.

Нарушительница пояснила силовикам, что накануне распивала спиртные напитки с подругой, а утром вместе со своими детьми женщины поехали в магазин.

В отношении злоумышленницы составили административный протокол за нетрезвое вождение. Обеих женщин также привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ДПС задержали пьяного оперативника за рулем служебной машины.

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