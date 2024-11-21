Рада приняла закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части военным

Верховная Рада Украины приняла закон об ослаблении ответственности военных за самовольное оставление военной части. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Как отмечает нардеп, для военнослужащих, которые впервые покинули военную часть или дезертировали и добровольно вернулись с готовностью продолжить военную службу, контракт продлевается и возобновляются выплаты денежного пособия.
Помимо этого, начатые уголовные производства по случаю дезертирства не являются основанием для отказа в продлении военной службы.
Ранее замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что этот закон вредит украинской армии. По его словам, не может быть разрешений «один раз сходить в СЗЧ», так как это приведет к злоупотреблениям со стороны военных. Он добавил, что это выглядит как провокация по отношению к тем, кто тоже бы не прочь был использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков.