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13:12, 21 ноября 2024Бывший СССР

Рада приняла закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части военным

Верховная Рада приняла закон об ослаблении ответственности военных за СЗЧ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон об ослаблении ответственности военных за самовольное оставление военной части. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как отмечает нардеп, для военнослужащих, которые впервые покинули военную часть или дезертировали и добровольно вернулись с готовностью продолжить военную службу, контракт продлевается и возобновляются выплаты денежного пособия.

Помимо этого, начатые уголовные производства по случаю дезертирства не являются основанием для отказа в продлении военной службы.

Ранее замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что этот закон вредит украинской армии. По его словам, не может быть разрешений «один раз сходить в СЗЧ», так как это приведет к злоупотреблениям со стороны военных. Он добавил, что это выглядит как провокация по отношению к тем, кто тоже бы не прочь был использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков.

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