Раскрыт ведущий к ядерной войне шаг США

Полковник Матвийчук: передача Украине ракет «Томагавк» приведет к ядерной войне

Передача США Украине ракет «Томагавк» и разрешение на их использование против России может стать шагом, ведущим к началу ядерной войны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что «Томагавк» — ядерная ракета, которая является оружием стратегического резерва США.

«Это крылатая ракета с дальностью до 2,5 тысяч километров, которая может нести ядерный заряд. Это одна из самых эффективных ракет, созданных США, — сказал Матвийчук. — Украина уже давно просит это оружие у американского президента Джо Байдена, но пока не получила согласие».

Изменение позиции США в вопросе передачи «Томагавков», по словам полковника, может стать финальным шагом в эскалации противостояния, поскольку будет означать прямое вступление страны в конфликт.

«Это ядерная ракета, ее передача — повод для начала ядерной войны. Последние два-три дня противник уже наносил удары по нашей стране ракетами Storm Shadow, ATACMS, но "Томагавк" — это уже повод для применения ядерного оружия и вступление США в конфликт. Это оружие американского стратегического резерва, они не могут передавать его никому, кроме стран-членов НАТО», — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно, что Украина может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров для ударов по территории России.