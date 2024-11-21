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10:37, 21 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о неожиданной опасности телевизоров

РЭО: телевизоры с люминесцентной подсветкой опасны для окружающей среды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

Телевизоры с люминисцентной подсветкой сильнее всего загрязняют окружающую среду. О неожиданной опасности устройств предупредили в Российском экологическом операторе (РЭО), пишут «Известия».

Сейчас в России перерабатывается всего пять процентов отходов электронного и электрического оборудования. Миллионы тонн такого мусора попадают на свалки и отравляют планету. Особую опасность, по словам главы РЭО Дениса Буцаева, представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом.

В зависимости от характеристик в них может содержаться до 3,5 миллиграмма ртути — примерно как в двух градусниках. «Ртуть может попасть в почву и воду, повысив содержание тяжелых металлов в них. Пары ртути очень опасны для здоровья человека, вплоть до летального исхода», — пояснил специалист.

Поэтому стоит на этапе предварительной обработки изымать из электронных отходов токсичные компоненты, а на участке переработки следить за превышением концентрации ртути в воздухе, где находятся рабочие.

Ранее в РЭО заявили, что с сентября 2025 года упаковку пива и энергетиков от иностранных поставщиков придется изменить. Речь идет о продукции в цветных многослойных бутылках из ПЭТ и с этикеткой из ПВХ, которые больше не будут производить в России.

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