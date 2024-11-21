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14:52, 21 ноября 2024Россия

Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

Петербурженка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christian Grube / imago stock&people / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о распространении детской порнографии после прочтения комиксов. Об этом стало известно «Фонтанке».

В своей жалобе россиянка обрушилась на издательство XLMedia, которое, по ее мнению, использует обманные приемы, чтобы скрыть аморальный контент под видом детской литературы (на обложках стоит ограничение в 18+).

Женщина отметила, что в магазинах в центре Северной столицы можно найти такую литературу, как «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни».

Горожанка, ознакомившись с произведениями, заметила там недетский контент. Кроме того, по ее словам, некоторые сцены в комиксах могут задеть чувства верующих.

Россиянку встревожило и то, что эти материалы продавали в районе, где когда-то жил писатель Федор Достоевский. Она призвала сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности владельцев точек, которые распространяют подобные материалы.

Ранее сообщалось, что учительница из Володарского района Нижегородской области повесила флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в классе и заплатила штраф.

ЖЗЛ
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