Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

Петербурженка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о распространении детской порнографии после прочтения комиксов. Об этом стало известно «Фонтанке».

В своей жалобе россиянка обрушилась на издательство XLMedia, которое, по ее мнению, использует обманные приемы, чтобы скрыть аморальный контент под видом детской литературы (на обложках стоит ограничение в 18+).

Женщина отметила, что в магазинах в центре Северной столицы можно найти такую литературу, как «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни».

Горожанка, ознакомившись с произведениями, заметила там недетский контент. Кроме того, по ее словам, некоторые сцены в комиксах могут задеть чувства верующих.

Россиянку встревожило и то, что эти материалы продавали в районе, где когда-то жил писатель Федор Достоевский. Она призвала сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности владельцев точек, которые распространяют подобные материалы.

Ранее сообщалось, что учительница из Володарского района Нижегородской области повесила флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в классе и заплатила штраф.