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15:21, 21 ноября 2024Мир

Штаб Трампа пообещал проводить изменения с невиданной скоростью

NBC News: администрация Трампа будет проводить изменения с невиданной скоростью
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной скоростью. Это пообещал представитель штаба победившего на выборах республиканца, сообщает телеканал NBC News.

«Американцы увидят, что новая администрация будет проводить изменения в таком темпе, какого еще никогда не было в истории», — сказал он.

Источники телеканала отметили, что в первый день пребывания на посту президента Трамп сосредоточится на миграционной политике.

Ранее Трамп в ответ на пост в соцсети подтвердил планы о введении чрезвычайного положения в США для борьбы с потоком нелегальной миграции.

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