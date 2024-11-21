Словакия начала расследование законности передачи техники в дар Украине

Власти Словакии расследуют законность передачи военной техники в дар Украине. Об этом заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, передает ТАСС.

«Существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений», — пояснил глава МВД.

По его словам, для расследования актов дарения техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) в рамках Управления по борьбе с организованной преступностью создано специальное подразделение, получившее название «Даритель». Отмечается, что следователи должны будут проверить законность действий чиновников, находившихся у власти до октября прошлого года и опиравшихся на поддержку либеральных партий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что США приняли безответственное решение, разрешив ВСУ бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. По его словам, граничащая с Украиной Словакия как никакая другая страна заинтересована в завершении конфликта. «Запад не хочет мира на Украине и наивно полагает, что с этим ухудшится позиция России при каких-то переговорах», — подчеркнул он.