Социологи назвали долю не доверяющих властям украинцев

Социологическая служба Gallup: 66 % украинцев не доверяют правительству

Более 60 процентов украинцев не доверяют правительству, а треть опрошенных не одобряют политику президента Украины Владимира Зеленского. Долю не доверяющих действиям главы государства граждан Украины назвала социологическая служба Gallup.

«Падение доверия украинцев к правительству на 19 пунктов за последний год сопоставимо с падением рейтинга Зеленского. В начале конфликта 60 процентов украинцев доверяли правительству, в 2023 году этот показатель упал до 47 процентов, а сегодня — до 28 процентов», — говорится в публикации.

Социологи также отметили, что большинство остальных институтов власти сохранили свои позиции в рейтинге. Так, значительное большинство украинцев все еще доверяют Вооруженным силам страны.

Ранее треть украинцев выразили готовность к территориальным уступкам России. Отмечается, что доля готовых на уступки в восточных регионах Украины увеличилась с 33 до 40 процентов.