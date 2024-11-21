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19:36, 21 ноября 2024Бывший СССР

Социологи назвали долю не доверяющих властям украинцев

Социологическая служба Gallup: 66 % украинцев не доверяют правительству
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Более 60 процентов украинцев не доверяют правительству, а треть опрошенных не одобряют политику президента Украины Владимира Зеленского. Долю не доверяющих действиям главы государства граждан Украины назвала социологическая служба Gallup.

«Падение доверия украинцев к правительству на 19 пунктов за последний год сопоставимо с падением рейтинга Зеленского. В начале конфликта 60 процентов украинцев доверяли правительству, в 2023 году этот показатель упал до 47 процентов, а сегодня — до 28 процентов», — говорится в публикации.

Социологи также отметили, что большинство остальных институтов власти сохранили свои позиции в рейтинге. Так, значительное большинство украинцев все еще доверяют Вооруженным силам страны.

Ранее треть украинцев выразили готовность к территориальным уступкам России. Отмечается, что доля готовых на уступки в восточных регионах Украины увеличилась с 33 до 40 процентов.

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