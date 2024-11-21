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09:57, 21 ноября 2024Силовые структуры

Суд отменил приговор совладельцам российского холдинга по производству бытовой химии

В Москве отменили приговор совладельцам B&B по делу о хищении 3,5 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский городской суд отменил приговор совладельцам холдинга B&B по производству и продаже бытовой химии Александру Балаховскому, Якову Босинзону, и бывшему гендиректору компании Александру Савоськину ранее осужденным на сроки от девяти до 11 лет по делу о хищении 3,5 миллиардов рублей у адвоката Дениса Шапиро. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, согласно решению суда, материалы по обвинению бизнесменов надлежит заново рассмотреть в новом составе суда, оставив всех фигурантов дела под стражей. Такое решение суд принял после ареста потерпевшего Шапиро.

Об аресте адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро (известный как Дионисий Золотов) стало известно 8 октября.

Ранее сообщалось, что Балаховский, Босинзон и Савоськин были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав, злоупотреблении полномочиями, а также в легализации похищенного имущества. По версии следствия, Шапиро владел долей в уставном капитале компании «Бест Клин», которой принадлежали несколько товарных знаков товаров бытовой химии. После его ареста по делу о махинациях бренды были переписаны на другую компанию.

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