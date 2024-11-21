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08:04, 21 ноября 2024Силовые структуры

Судимый россиянин избил и ограбил юношу после отказа дать ему денег в долг

В Воронеже мужчина избил юношу за отказ дать ему денег в долг и ограбил его
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

Ранее судимый житель Воронежа избил 19-летнего юношу, который отказался дать ему денег в долг, и ограбил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, потерпевший встретил 24-летнего мужчину, с которым был знаком через общих друзей, на Ленинском проспекте. Тот попросил у юноши денег в долг, а, получив отказ, напал на него и избил. После этого злоумышленник заставил молодого человека сдать свой мобильный телефон в ломбард, а вырученные от этого деньги в размере трех тысяч рублей передать ему.

Кроме того, нападавший заставил юношу передать ему еще 600 долларов, которые принадлежали близкому родственнику потерпевшего. Вместе с этими деньгами он скрылся. Вскоре мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. Он частично признал свою вину.

Ранее в московском метро мужчина набросился на пассажира из-за неверно понятой фразы.

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