Судимый россиянин избил и ограбил юношу после отказа дать ему денег в долг

В Воронеже мужчина избил юношу за отказ дать ему денег в долг и ограбил его

Ранее судимый житель Воронежа избил 19-летнего юношу, который отказался дать ему денег в долг, и ограбил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, потерпевший встретил 24-летнего мужчину, с которым был знаком через общих друзей, на Ленинском проспекте. Тот попросил у юноши денег в долг, а, получив отказ, напал на него и избил. После этого злоумышленник заставил молодого человека сдать свой мобильный телефон в ломбард, а вырученные от этого деньги в размере трех тысяч рублей передать ему.

Кроме того, нападавший заставил юношу передать ему еще 600 долларов, которые принадлежали близкому родственнику потерпевшего. Вместе с этими деньгами он скрылся. Вскоре мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. Он частично признал свою вину.

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