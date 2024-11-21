Сырский назвал первые вошедшие в Курскую область войска ВСУ

Сырский: десантно-штурмовые войска ВСУ первыми вошли в Курскую область

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) были первыми частями украинской армии, вошедшими в Курскую область. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он написал, что эти войска «были в авангарде», поздравляя входящих в них военнослужащих. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, бои в регионе продолжаются до сих пор.

Ранеестало известно, что в Курской области взвод солдат ВСУ подорвался на своих минах. Им удалось продвинуться за свои мины, но в один момент взвод попал под минометный удар, из-за чего военным пришлось отступать на свои же ловушки.