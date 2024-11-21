Украинский взвод подорвался на своих минах в Курской области

В Курской области взвод украинских солдат подорвался на своих минах

В Курской области взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на своих минах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что противник заминировал местность, чтобы закрепиться на ней. Однако солдатам приказали помочь выбраться окруженной украинской группировке из Ольговского котла.

Им удалось продвинуться за свои мины, однако разомкнуть кольцо не получилось. В один момент взвод попал под минометный удар, из-за чего военным пришлось отступать на свои же мины.

По предварительной информации, ВСУ лишились до 20 человек, а также двух боевых бронированных машин.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты Storm Shadow. Помимо того, системы ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.