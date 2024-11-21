Трамп начал продавать гитары за миллион рублей после победы на выборах

Трамп начал продавать гитары за миллион рублей после победы на выборах в США

Избранный президент США Дональд Трамп начал продавать гитары за миллион рублей после победы на выборах. На соответствующий пост в его социальной сети Truth Social обратили внимание журналисты Fox Business.

Политик представил покупателям эксклюзивные музыкальные инструменты, оформленные лозунгом его предвыборной кампании «Make America Great Again» («Сделаем Америку вновь великой»), а также изображением американского флага и орлана. При этом некоторые экземпляры он подписал лично. «Скоро! Гитара ограниченного тиража. Сделано всего 1300 экземпляров акустической и электрогитары. Некоторые лично подписаны!» — гласит текст поста.

Стоимость гитар, представленных без подписи новоизбранного президента, начинается от одной тысячи долларов (101 тысяча рублей). При этом экземпляры с автографом политика уже обойдутся покупателям в 10 тысяч долларов (около одного миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать мерч с Трампом после его победы на выборах.