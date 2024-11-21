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05:18, 21 ноября 2024Мир

Украина получила только половину выделенных конгрессом США денег

Конгресс США выделил $124,9 млрд помощи Украине, но она получила только половину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Конгресс США выделил 124,9 миллиарда долларов министерству обороны на реализацию программ в сфере безопасности, связанных с Украиной. Однако Киев получил лишь около половины этих средств, пишет РИА Новости.

Всего общий объем помощи Украине составил почти 183 миллиарда долларов. Из этой суммы 124,9 миллиарда долларов были направлены Пентагону на реализацию программ военной помощи Киеву. Остальная часть средств пришлась на другие американские ведомства.

Из 124,9 миллиарда долларов Минобороны США выделило порядка 66 миллиардов долларов на прямую передачу оружия и техники Киеву. Из этих средств 33,3 миллиарда долларов были предоставлены в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA), однако эти средства Украина не получила.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном Пентагоном. Согласно представленной государственным департаментом номенклатуре вооружений, которые списываются с американских армейских складов, Вооруженные силы Украины получат «нестойкие противопехотные мины».

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