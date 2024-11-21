Украинцам посоветовали использовать «язык Трампа»

Politico: лоббист интересов Украины посоветовал Киеву использовать «язык Трампа»

Неназванный лоббист интересов Украины в США заявил, что украинским представителям во время общения с американскими коллегами не нужно делать акцент на желании добиться победы. Он посоветовал Киеву говорить на «языке Трампа», пишет Politico.

«Если они используют слово "победа", а не "мир", это создает ощущение нереалистичности их желаний, что опасно. Им нужно использовать язык Трампа», — отметил собеседник издания на условиях анонимности.

По словам лоббиста, слова о победе не найдут отклика в «мире Трампа».

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Клута, решение действующего американского президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами вглубь российской территории усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми.