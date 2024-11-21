Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 21 ноября 2024Мир

Украинцам посоветовали использовать «язык Трампа»

Politico: лоббист интересов Украины посоветовал Киеву использовать «язык Трампа»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Неназванный лоббист интересов Украины в США заявил, что украинским представителям во время общения с американскими коллегами не нужно делать акцент на желании добиться победы. Он посоветовал Киеву говорить на «языке Трампа», пишет Politico.

«Если они используют слово "победа", а не "мир", это создает ощущение нереалистичности их желаний, что опасно. Им нужно использовать язык Трампа», — отметил собеседник издания на условиях анонимности.

По словам лоббиста, слова о победе не найдут отклика в «мире Трампа».

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Клута, решение действующего американского президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами вглубь российской территории усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

      В Кремле допустили поездку Путина в Донбасс

      Решение Муцениеце не забирать у Прилучного сына после суда объяснили

      В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

      В МИД прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

      Газзаев высказался о невключении Дзюбы в состав сборной России

      В России член китайской делегации украл у коллег миллионы рублей и скрылся

      Лавров примет участие во встрече глав МИД и совбезов ОДКБ

      Названы регионы России с самой дорогой красной икрой

      Украинцам посоветовали использовать «язык Трампа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше