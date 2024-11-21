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17:02, 21 ноября 2024Из жизни

Усыновленный американцами россиянин устроил поиски родной матери в Новокузнецке

Усыновленный американцами россиянин организовал поиски матери в Новокузнецке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Новокузнецка, которого в младенчестве бросила мать, организовал поисковую миссию, чтобы найти ее. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В мае 2004 года дворник обнаружила на скамейке в парке брошенного младенца. Мальчик был закутан в одеяло, при этом у него даже не была обрезана пуповина. Женщина передала его в больницу. Там медики обнаружили на ребенке длинный светлый волос. Однако найти мать не удалось, несмотря на наличие ее ДНК.

Мальчика отправили в детдом, там ему дали имя Женя. Спустя несколько лет его усыновила семья американцев. Малыша увезли в США и стали называть Джеймсом. Когда Женя-Джеймс вырос, приемные родители рассказали ему, что он из России. Молодой человек решил во что бы то ни стало найти родную мать. Он связался с сыщиками и волонтерами в Новокузнецке и организовал масштабную операцию по ее поиску.

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Теперь по всему городу расклеены листовки об оставленном 20 лет назад на скамейке в сквере ребенке. По указанному на листовке телефону уже позвонила внучка той самой женщины-дворника, она присоединилась к поискам. От матери ответа пока нет, но Джеймс надеется, что, увидев объявление, она выйдет с ним на связь.

Ранее сообщалось, что мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. В 35 лет мужчина сдал ДНК и вскоре выяснил, что постоянно покупал выпечку у своей матери.

Их время пришло!
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