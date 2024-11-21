Государственный белорусский телеканал ОНТ заявил, что на страну несколько лет готовилось военное вторжение. Репортеры провели расследование и создали документальный фильм, посвященный возможному военному проникновению на территорию страны. «Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — рассказали журналисты.
Запад хочет применить в Белоруссии обкатанную ВСУ в России тактику
В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской и Курской областях, говорится в расследовании ОНТ.
Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу «ударил-убежал»
По данным телеканала то, сколько погибнет мирных граждан, никто считать не будет, поскольку «боевики — это животные».
Польские спецслужбы помогают готовить военных для нападения на Белоруссию
В расследовании ОНТ отмечается, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.
Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины
План оппозиции Запада предполагает заход вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, говорится в материале.
По данным телеканала, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе республики: «Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины».
В России напомнили об ответе в случае нападения на Белоруссию
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить, комментируя расследование планов нападения на Белоруссию.
Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт
Парламентарий подчеркнул, что цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.
Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить
Он также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России прямо гласит, что при агрессии против Минска как участника Союзного государства Москва может применить в ответ ядерное оружие.