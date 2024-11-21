В Белоруссии заявили о готовящемся несколько лет военном вторжении Запада в страну. Как на это отреагировали в России?

ОНТ: Запад планировал напасть на Белоруссию со стороны Литвы, Польши и Украины

Государственный белорусский телеканал ОНТ заявил, что на страну несколько лет готовилось военное вторжение. Репортеры провели расследование и создали документальный фильм, посвященный возможному военному проникновению на территорию страны. «Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — рассказали журналисты.

Запад хочет применить в Белоруссии обкатанную ВСУ в России тактику

В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской и Курской областях, говорится в расследовании ОНТ.

Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу «ударил-убежал» расследование ОНТ

По данным телеканала то, сколько погибнет мирных граждан, никто считать не будет, поскольку «боевики — это животные».

Польские спецслужбы помогают готовить военных для нападения на Белоруссию

В расследовании ОНТ отмечается, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.

Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины расследование ОНТ

План оппозиции Запада предполагает заход вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, говорится в материале.

По данным телеканала, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе республики: «Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины».

В России напомнили об ответе в случае нападения на Белоруссию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить, комментируя расследование планов нападения на Белоруссию.

Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.

Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Он также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России прямо гласит, что при агрессии против Минска как участника Союзного государства Москва может применить в ответ ядерное оружие.

