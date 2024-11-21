Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 21 ноября 2024Мир

В Британии описали идею победы Украины над Россией фразой «курам на смех»

Лидер Reform UK Фараж: идея возможной победы Киева над РФ — «курам на смех»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Идея о возможной победы Украины над Россией, даже после разрешения Запада бить вглубь российской территории, — «курам на смех». Такое заявление сделал лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж в эфире телеканала GB News.

«Я думаю, что идея того, что Украина победит, если честно, "курам на смех". Все, что мы делаем — это помогаем продлевать тупиковую ситуацию», — отметил политик.

По словам Фаража, британские власти убеждены, что, если предоставить Киеву больше оружия, то Украина «каким-то образом победит». При этом ни один житель Британии не разделяет точку зрения о том, что украинская сторона когда-либо одержит победу.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конец у украинского конфликта может быть только один — это победа России. Он добавил, что администрации избранного президента Дональда Трампа следует ожидать того, что после окончания конфликта условия будут установлены Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

      Стало известно о поддержке российских борцов со стороны американцев после санкций МОК

      Минобороны показало уничтожение минометного расчета ВСУ в Харьковской области

      Названы возможные цели атаковавшей Севастополь ракеты ВСУ

      Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

      В российском детском саду обвалился пол

      В Раде раскрыли подробности судьбы Зеленского после краха на Украине

      Россиянам перечислили незаменимые вещи на зиму

      В ООН отреагировали на решение МУС арестовать Нетаньяху

      В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше