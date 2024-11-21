Лидер Reform UK Фараж: идея возможной победы Киева над РФ — «курам на смех»

Идея о возможной победы Украины над Россией, даже после разрешения Запада бить вглубь российской территории, — «курам на смех». Такое заявление сделал лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж в эфире телеканала GB News.

«Я думаю, что идея того, что Украина победит, если честно, "курам на смех". Все, что мы делаем — это помогаем продлевать тупиковую ситуацию», — отметил политик.

По словам Фаража, британские власти убеждены, что, если предоставить Киеву больше оружия, то Украина «каким-то образом победит». При этом ни один житель Британии не разделяет точку зрения о том, что украинская сторона когда-либо одержит победу.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конец у украинского конфликта может быть только один — это победа России. Он добавил, что администрации избранного президента Дональда Трампа следует ожидать того, что после окончания конфликта условия будут установлены Москвой.