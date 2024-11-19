Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 19 ноября 2024Мир

На Западе предрекли победу России в конфликте с Украиной

Экс-разведчик Риттер: конец у конфликта на Украине только один — победа России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Конец у украинского конфликта может быть только один — это победа России. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру», — подчеркнул эксперт. По его словам, у Штатов «нет никаких рычагов влияния на ситуацию».

Если Запад попытается заставить РФ согласиться на урегулирование, создающее видимость, будто Россия проиграла, это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне, посетовал Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что РФ уже победила в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что «Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта». По его мнению, наиболее выгодным для Соединенных Штатов будет как можно скорее это признать и поставить точку.

Бывший разведчик также рассказал, что Вооруженные силы Украины надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Пожарные ликвидировали возгорание на атакованном БПЛА предприятии в Воронежской области

      ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

      Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд СВО

      НХЛ рассказала о подготовке к празднованию по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

      Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      На Западе предрекли победу России в конфликте с Украиной

      На Украине предложили упразднить пост президента страны

      Набиуллина рассказала об исторической ситуации в российской экономике

      В российском городе улицу затопило фекалиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше