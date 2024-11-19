Экс-разведчик Риттер: конец у конфликта на Украине только один — победа России

Конец у украинского конфликта может быть только один — это победа России. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру», — подчеркнул эксперт. По его словам, у Штатов «нет никаких рычагов влияния на ситуацию».

Если Запад попытается заставить РФ согласиться на урегулирование, создающее видимость, будто Россия проиграла, это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне, посетовал Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что РФ уже победила в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что «Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта». По его мнению, наиболее выгодным для Соединенных Штатов будет как можно скорее это признать и поставить точку.

Бывший разведчик также рассказал, что Вооруженные силы Украины надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.

