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21:33, 21 ноября 2024Мир

В Британии предостерегли Украину от ударов Storm Shadow по России

Guardian: удары Storm Shadow вглубь России ухудшат положение Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина лишь ухудшит свое положение, если ударит ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом предупредил журналист Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian.

Он полагает, что обстрелы российской территории не смогут переломить ситуацию на поле боя, а только усугубят конфликт. По мнению Дженкинса, западные страны должны отказаться от агрессивных поступков, которые грозят ядерной эскалацией конфликта. Он также призвал их осознать важность начала переговоров.

20 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар британскими ракетами Storm Shadow по Курской области. Западные издания сообщали, что целью удара был военный объект.

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