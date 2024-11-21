В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

Экс-советник Меркель назвал верным решение Шольца не передавать Украине Taurus

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus является верным. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, его слова передает ТАСС.

«Боевая система Германии, если говорить о дальности полета и степени разрушительности, имеет абсолютно иное качество. Поставки Киеву и применение ВСУ ракет Taurus могли бы значительно обострить украинский конфликт. Поэтому я считаю действительно правильным то, что Шольц не одобряет поставки такого оружия Украине», — отметил экс-советник.

По словам Вада, разрешения США и Великобритании на удары ВСУ вглубь России с помощью ATACMS и Storm Shadow соответственно преследуют «лишь тактические цели» ввиду ограниченности географии их применения. Он подчеркнул, что пока Вашингтон и Лондон сохраняют контроль над этими ракетами, эскалация конфликта является «маловероятным сценарием».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.