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19:18, 21 ноября 2024Мир

В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

Экс-советник Меркель назвал верным решение Шольца не передавать Украине Taurus
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus является верным. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, его слова передает ТАСС.

«Боевая система Германии, если говорить о дальности полета и степени разрушительности, имеет абсолютно иное качество. Поставки Киеву и применение ВСУ ракет Taurus могли бы значительно обострить украинский конфликт. Поэтому я считаю действительно правильным то, что Шольц не одобряет поставки такого оружия Украине», — отметил экс-советник.

По словам Вада, разрешения США и Великобритании на удары ВСУ вглубь России с помощью ATACMS и Storm Shadow соответственно преследуют «лишь тактические цели» ввиду ограниченности географии их применения. Он подчеркнул, что пока Вашингтон и Лондон сохраняют контроль над этими ракетами, эскалация конфликта является «маловероятным сценарием».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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