Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

В Германии автомобилисты застряли на подземной парковке из-за голубиного помета. Об этом пишет Bild.
На парковке в Штуттгарте ночью сработала пожарная сигнализация, из-за этого автоматически закрылись все ворота, и в ловушке оказались более 200 водителей. Впоследствии выяснилось, что произошло короткое замыкание из-за голубиного помета, и система дала сбой. При этом пожарные не получили автоматический вызов.
Инцидент произошел примерно в час ночи, а пожарные узнали о случившемся и прибыли на место лишь спустя два часа. Около трех часов ночи они начали спасательную операцию. Пожарные вырезали в воротах отверстие и освободили автомобилистов.
Не все участники происшествия восприняли ситуацию с юмором. Одна женщина потребовала от компании-оператора предоставить ей пожизненное право бесплатной парковки во всех гаражах фирмы.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина застрял в лифте больницы и провел в нем 42 часа. Он шел на прием к врачу, при этом в той же больнице работала его жена. У индийца диагностировали обезвоживание.