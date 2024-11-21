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17:56, 21 ноября 2024Из жизни

Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

В Германии 200 водителей оказались в ловушке на парковке из-за голубиного помета
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @abu.ko313 / TikTok

В Германии автомобилисты застряли на подземной парковке из-за голубиного помета. Об этом пишет Bild.

На парковке в Штуттгарте ночью сработала пожарная сигнализация, из-за этого автоматически закрылись все ворота, и в ловушке оказались более 200 водителей. Впоследствии выяснилось, что произошло короткое замыкание из-за голубиного помета, и система дала сбой. При этом пожарные не получили автоматический вызов.

Инцидент произошел примерно в час ночи, а пожарные узнали о случившемся и прибыли на место лишь спустя два часа. Около трех часов ночи они начали спасательную операцию. Пожарные вырезали в воротах отверстие и освободили автомобилистов.

Не все участники происшествия восприняли ситуацию с юмором. Одна женщина потребовала от компании-оператора предоставить ей пожизненное право бесплатной парковки во всех гаражах фирмы.

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