Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 21 ноября 2024Экономика

В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

Китай в 2024 году увеличил закупки гречихи в РФ в 1,8 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Китай за 10 месяцев этого года закупил в РФ гречихи на 75,6 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает «Интерфакс».

Заявленную динамику зафиксировали, несмотря на более чем двукратное месяц к месяцу падение поставок в октябре (до 4,3 миллиона долларов), в то время как в сентябре, наоборот, наблюдался резкий пятикратный рост закупок (к тому же месяцу годом ранее).

Отмечается, что Россия является ведущим поставщиком этой зерновой культуры в Китай. Азиатская страна также закупает ее в Боливии и Перу.

Ранее стало известно, что поставки моллюсков из России за рубеж, 84 процента которых осуществлялись в КНР, выросли в январе-октябре 2024 года в полтора раза. Также РФ наращивает экспорт птицы на рынки Китая, где страна входит в топ-3 поставщиков.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Мужчина начал продавать елочные игрушки в виде интимных частей тела

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше