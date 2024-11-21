В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

Китай в 2024 году увеличил закупки гречихи в РФ в 1,8 раза

Китай за 10 месяцев этого года закупил в РФ гречихи на 75,6 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает «Интерфакс».

Заявленную динамику зафиксировали, несмотря на более чем двукратное месяц к месяцу падение поставок в октябре (до 4,3 миллиона долларов), в то время как в сентябре, наоборот, наблюдался резкий пятикратный рост закупок (к тому же месяцу годом ранее).

Отмечается, что Россия является ведущим поставщиком этой зерновой культуры в Китай. Азиатская страна также закупает ее в Боливии и Перу.

Ранее стало известно, что поставки моллюсков из России за рубеж, 84 процента которых осуществлялись в КНР, выросли в январе-октябре 2024 года в полтора раза. Также РФ наращивает экспорт птицы на рынки Китая, где страна входит в топ-3 поставщиков.