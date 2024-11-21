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11:14, 21 ноября 2024Мир

В МИД России напомнили об «отсутствии благотворительности» по газу для Австрии

Захарова о газе для Австрии: Россия не будет заниматься благотворительностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва не будет заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии и считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV, которая ранее выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» 230 миллионов евро за временное прекращение поставок газа в страну. Об этом в ходе брифинга МИД России заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — заявила Захарова.

На прошлой неделе OMV сообщила, что международный арбитраж признал ее правоту и обязал российского поставщика выплатить 230 миллионов евро проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. В компании признали, что «Газпром», скорее всего, остановит поставки, но добавили, что полученная компенсация перевесит все возможные потери. Взыскать ее OMV хочет с помощью учета в платежах, которые должна произвести за уже поставленный газ.

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