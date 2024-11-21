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10:08, 21 ноября 2024Силовые структуры

В России член китайской делегации украл у коллег миллионы рублей и скрылся

Во Владивостоке член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн руб. и паспорта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во Владивостоке член китайской делегации убедил коллег передать ему паспорта и 6,5 миллиона рублей для оформления сделки, а затем похитил все это и скрылся. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь приехали в Приморский край 8 ноября, чтобы найти поставщиков партии угля. Через несколько дней они встретились в офисе с одним из кандидатов. На встрече говорил преимущественно Хайфэнь – он единственный из делегации хорошо знал русский язык.

Вечером мужчина заявил, что можно подписывать документы с потенциальным поставщиком. Он забрал 6,5 миллиона рублей, предназначенные для покупки партии угля, и паспорта коллег, после чего перестал выходить на связь. Теперь его ищут.

Ранее неоднократно судимый житель Иркутской области предложил мужчине купить драгоценные металлы и похитил у него 48 миллионов рублей.

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