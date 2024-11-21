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17:31, 21 ноября 2024Россия

В России мужчин обвинили в нежелании заводить детей

Позднякова: инициативы по стимуляции рождаемости должны быть адресованы мужчинам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мужчин обвинили в нежелании заводить детей. По мнению руководителя направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольги Поздняковой, инициативы по стимуляции рождаемости в России должны быть адресованы именно мужчинам, пишет URA.RU.

Выступая на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России», Позднякова заявила, что «женщины и так готовы рожать».

«Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — обозначила спикер.

В качестве аргумента она привела статистику, согласно которой в России 1,5 миллиона мужчин являются должниками по алиментам. По ее словам, разведенные артисты и спортсмены якобы транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово, а в кино строится «неправильный образ главы семьи».

«России не хватает критики несемейного мужского поведения», — заключила она.

В среду, 20 ноября, Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил ценность закона для россиянок. По его словам, он необходим для того, чтобы на женщин никто не давил в вопросе деторождения.

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