Россиянкам объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для них

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил ценность запрета пропаганды чайлдфри для россиянок. По его словам, закон необходим для того, чтобы на женщин никто не давил в вопросе деторождения, передает ТАСС.
«Мы принимаем этот закон за рождение детей, за большие семьи. За то, чтобы каждая женщина принимала решение самостоятельно, чтобы на нее никто не давил. А мы должны создавать условия для того, чтобы детей было больше. В этом смысл принимаемого решения», — обозначил Володин.
По его словам, решение рожать или не рожать остается за женщиной и ее близкими, «с кем она захочет посоветоваться или не захочет».
Во вторник, 12 ноября, Госдума приняла закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри. На критику Володин ответил словами, что «страны без детей быть не может».