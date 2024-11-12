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17:24, 12 ноября 2024Россия

Россиянкам объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для них

В Госдуме объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для россиянок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил ценность запрета пропаганды чайлдфри для россиянок. По его словам, закон необходим для того, чтобы на женщин никто не давил в вопросе деторождения, передает ТАСС.

«Мы принимаем этот закон за рождение детей, за большие семьи. За то, чтобы каждая женщина принимала решение самостоятельно, чтобы на нее никто не давил. А мы должны создавать условия для того, чтобы детей было больше. В этом смысл принимаемого решения», — обозначил Володин.

По его словам, решение рожать или не рожать остается за женщиной и ее близкими, «с кем она захочет посоветоваться или не захочет».

Во вторник, 12 ноября, Госдума приняла закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри. На критику Володин ответил словами, что «страны без детей быть не может».

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