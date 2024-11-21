В России рассказали об изменениях тактики по противодействию западным ракетам

Депутат Красов допустил корректировку противодействия западным ракетам

У России нет необходимости изменять тактику ведения боевых действий в зоне украинского конфликта. Тем не менее стоит ожидать корректировку противодействия западным ракетам Storm Shadow и ATACMS, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Зачем России менять свою тактику, если мы и так имеем успех практически по всей линии боевого соприкосновения? Как показывает опыт, какие бы вооружения не поставляли Украине, итог одинаков: цели и задачи выполняются», — сказал политик.

Против ракет Storm Shadow и ATACMS, которые уже использовали для нанесения ударов по территории России, по словам Красова, успешно работают системы противовоздушной обороны (ПВО): ракеты либо уничтожаются, либо повреждаются так, что оказываются неспособны к выполнению задач.

«В случае с Storm Shadow система ПВО тоже отработала достаточно хорошо. Но думаю, мы в любом случае скорректируем наши действия по противодействию этим ракетам. У России есть все необходимое, чтобы сбивать воздушные цели, какими бы хорошими они ни были, по мнению западных стран, а также наносить огневое поражение и удары по выявленным объектам на территории противника», — заключил Красов.

20 ноября российские Telegram-каналы сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар британскими ракетами Storm Shadow по населенному пункту Марьино в Курской области. Всего выпустили не менее 12 снарядов. Как сообщило агентство Bloomberg, целью удара был военный объект.