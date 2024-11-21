Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:47, 21 ноября 2024Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Волгограда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что меры сняли в 8:05 по московскому времени. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

«В 08.05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в публикации.

Ранее в аэропорту Казани сняли ограничения, введенные из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Воздушную гавань города закрыли в пятницу, 15 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заставила покраснеть западную журналистку, которая пыталась прорваться к Лаврову. Что именно она сказала?

      Блогерша побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных мужчин к россиянкам

      Россиян предупредили о неблагоприятных явлениях

      Стало известно о продвижении российских военных в Курахово

      Хранивший наркотики россиянин попытался дать взятку инспектору ДПС и попался

      На промышленном объекте в атакованном беспилотником регионе России начался пожар

      В российском аэропорту сняли ограничения

      Шеф Пентагона расстроился из-за отказа главы Минобороны Китая от встречи с ним

      Команда подавшего в отставку президента Абхазии будет участвовать в выборах

      Российский офицер захватил секретную карту и устроил засаду на ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше