В российском аэропорту сняли ограничения

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Волгограда

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что меры сняли в 8:05 по московскому времени. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

«В 08.05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в публикации.

Ранее в аэропорту Казани сняли ограничения, введенные из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Воздушную гавань города закрыли в пятницу, 15 ноября.

