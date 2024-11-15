В аэропорту российского города сняли введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения

В аэропорту Казани сняли введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения, веденные из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что временный запрет вводился в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). В период действия ограничений в авиагавани российского города на запасные аэродромы ушли три самолета.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Воздушную гавань Казани закрыли в пятницу, 15 ноября, в 13:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Уточнялось, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за угрозы атаки беспилотника.

