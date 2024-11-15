Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:57, 15 ноября 2024Путешествия

В аэропорту российского города сняли введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения

В аэропорту Казани сняли введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропорту Казани сняли ограничения, веденные из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что временный запрет вводился в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). В период действия ограничений в авиагавани российского города на запасные аэродромы ушли три самолета.

Материалы по теме:
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Воздушную гавань Казани закрыли в пятницу, 15 ноября, в 13:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Уточнялось, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за угрозы атаки беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      Артемий Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы

      В России заметили тренд на pet-friendly офисы

      Маск призвал людей со сверхвысоким IQ пойти к нему на работу для борьбы с бюрократией

      Путин поговорил с Шольцем

      Названа причина массового отравления школьников в российском городе

      Десять российских судей одновременно подали в отставку. Что об этом известно?

      В конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась участвовать представительница еще одной страны

      Курс доллара в 100 рублей и выше назвали «нашей реальностью»

      Россиянина осудили на 20 лет за повторное растление малолетней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше