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09:02, 21 ноября 2024Россия

В российском городе опровергли запрет на костюмы супергероев на утреннике

Во Владивостоке опровергли запрет на костюмы супергероев на утреннике в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во Владивостоке не запрещали воспитанникам детского сада наряжаться в костюмы супергероев на утреннике. Такое опровержение выпустила администрация российского города.

Власти отметили, что решили провести праздники в тематике русских народных сказок.

«Руководители детских садов обратились к родителям с просьбой поддержать эту инициативу и помочь создать единый стиль. Однако, несмотря на это, никто не запрещает использовать другие костюмы и атрибутику», — уточнили в администрации Владивостока.

До этого местные журналисты написали, что родители воспитанников детского сада №186 «Катюша» получили в преддверии новогодних мероприятий требование не наряжать дошкольников в костюмы американских супергероев, таких как Бэтмен и Человек-паук. Утверждалось, что во Владивостоке и Уссурийске уже несколько лет запрещена подобная атрибутика в нарядах для дошкольников.

Ранее сообщалось, что жительница города Лермонтово Ставропольского края обвинила воспитательницу местного детсада в применении электрошокера к детям.

ЖЗЛ
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