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09:56, 21 ноября 2024Мир

В США признали фактический проигрыш Украины

NI: Украина фактически проиграла в конфликте с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина фактически проиграла в конфликте с Россией, несмотря на данное США разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

«Одно только это не изменит динамику на поле боя — так же, как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16. Киев проиграл войну. Точка», — пишет издание.

Авторы материала также призвали действующего американского президента Джо Байдена как можно скорее пересмотреть свое решение по ударам вглубь российской территории, пока не произошло прямого военного столкновения США и России.

Ранее Конгресс США выделил 124,9 миллиарда долларов министерству обороны на помощь Украине, однако Киев получил лишь около половины этих средств.

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