NI: Украина фактически проиграла в конфликте с Россией

Украина фактически проиграла в конфликте с Россией, несмотря на данное США разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

«Одно только это не изменит динамику на поле боя — так же, как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16. Киев проиграл войну. Точка», — пишет издание.

Авторы материала также призвали действующего американского президента Джо Байдена как можно скорее пересмотреть свое решение по ударам вглубь российской территории, пока не произошло прямого военного столкновения США и России.

Ранее Конгресс США выделил 124,9 миллиарда долларов министерству обороны на помощь Украине, однако Киев получил лишь около половины этих средств.