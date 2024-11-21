Вероятность скорого потепления в Москве оценили

Синоптик Вильфанд: до конца ноября в Москве не потеплеет

До конца ноября в Москве не стоит ждать потепления. Вероятность скорого возвращения плюсовых температур оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В субботу, 23 ноября, в столице будет падать снег — может сформироваться небольшой снежный покров, отметил синоптик.

«По тем данным, которые сейчас существуют, не видно повышения температуры до конца месяца. И днем, и ночью прогнозируются отрицательные температуры: минус 5-8 градусов ночью, дневные температуры составят минус 2 — минус 4 градуса», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что снег будет несильным, но условий для его таяния не будет. С воскресенья, 24 ноября, осадков в столице не ожидается. «Если бы снег был порядка 15-20 сантиметров, уже можно было говорить о действительно устойчивой снежной погоде, но вероятность наступления зимнего режима существует», — пояснил специалист.

Ранее жителей Центральной России предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Главная непогода при этом ожидается в Москве — в столице усилится ветер и пройдут интенсивные осадки.