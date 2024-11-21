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15:33, 21 ноября 2024Россия

Володин оценил законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Володин прокомментировал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал важным шагом законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что принятых ранее решений по этой теме недостаточно.

«Предлагается ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере», — сказал он.

21 ноября стало известно, что Правительство России поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям. Источник РИА Новости также анонсировал рассмотрение законопроекта на заседании в нижней палате парламента в ближайшее время.

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