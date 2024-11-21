Володин оценил законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Володин прокомментировал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал важным шагом законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что принятых ранее решений по этой теме недостаточно.

«Предлагается ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере», — сказал он.

21 ноября стало известно, что Правительство России поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям. Источник РИА Новости также анонсировал рассмотрение законопроекта на заседании в нижней палате парламента в ближайшее время.