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12:59, 21 ноября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать дронами Астраханскую область

Губернатор Бабушкин: ВСУ попытались атаковать дронами Астраханскую область
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дронами северные районы Астраханской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Он отметил, что часть беспилотников удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Другие устройства были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), отметил Бабушкин.

Глава региона сказал, что никто из жителей Астраханской области не пострадал.

«При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС», — написал Бабушкин.

До этого бойцы чеченского спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт» в Курской области.

Данные о разработке «Мамонта» появились в украинском сегменте интернета осенью 2023 года. Особенностью новой модели конструкторы тогда обещали сделать увеличенную мощность.

ЖЗЛ
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