Microsoft признала очередную ошибку Windows 11

Microsoft признала проблему резкого увеличения громкости звука в Windows 11

В Microsoft заметили, что из-за ошибки в Windows 11 может возникнуть проблема с регулировкой звука. Об этом сообщает издание XDA.

Проблема выражается в том, что операционная система может резко увеличить громкость звука на 100 процентов без необходимости. В компании признали ошибку, которая может привести к травмам и проблемам со слухом.

Инженеры компании отметили, что ошибка может возникнуть при использовании внешних ЦАП (цифроаналоговых преобразователей) — устройств, которые переводят цифровой звук в аналоговый. На проблему чаще всего жаловались пользователи ЦАП Creative Sound BlasterX G6 USB.

Также в отчете говорится, что неполадка может возникнуть у пользователей, которые часто вручную переводят ПК в спящий режим, подключают и тут же отключают внешнюю звуковую систему от устройства и проводят прочие манипуляции с ЦАП.

В компании заявили, что в настоящий момент решения проблемы не предложено. В Microsoft пообещали уведомить пользователей о выходе патча, который исправит неполадку.

В конце ноября пользователи актуальной версии Windows 11 пожаловались на сломанную функцию отображения времени и даты. Владельцы ПК не смогли поменять дату через встроенное приложение «Параметры».