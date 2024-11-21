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13:43, 21 ноября 2024Спорт

Загитова высказалась о замене на Медведеву в «Ледниковом периоде»

Загитова ушла от ответа на вопрос о замене на Медведеву в «Ледниковом периоде»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о том, что на посту ведущей «Ледникового периода» ее заменили на Евгению Медведеву. Ее слова приводит Sport24.

«Я очень благодарна этому телепроекту за тот опыт, который он мне дал. Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении, это огромный риск для них в какой-то степени. Но они это сделали, дали мне шанс, за что я им благодарна», — заявила она. При этом Загитова ушла от ответа на вопрос о замене и пожелала шоу процветания.

Ранее стало известно, что в новом сезоне на посту ведущей «Ледникового периода» Загитову сменила Медведева. Также в съемках принимают участие Татьяна Навка, Роман Костомаров и Анна Щербакова.

Загитова и Медведева не выступают на профессиональном уровне. Обе фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В личном первенстве Загитова завоевала золото, а Медведева стала обладательницей серебра.

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