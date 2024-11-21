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16:37, 21 ноября 2024Наука и техника

Замену ATACMS испытали залповым пуском

В США впервые провели испытательный пуск ракет PrSM залпом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Армия США совместно с представителями компании Lockheed Martin впервые провела залповый пуск новых баллистических ракет Precision Strike Missile (PrSM) в рамках испытаний. Об этом сообщает Defense News.

Пуск PrSM, которая станет заменой баллистической ракеты ATACMS, провели в рамках производственных испытаний ракеты на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. В ходе стрельб экипаж установки находился в кабине для демонстрации защищенности бойцов.

«Испытания показали, что PrSM может быть запущена одна за другой из пусковой установки High Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, в соответствии с армейской доктриной, которая требует, чтобы в ходе боевых действий по одной цели были выпущены две ракеты, чтобы гарантировать эффективное поражение», — отмечается в публикации.

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В Lockheed Martin рассказали, что две ракеты поразили цель на средней дальности, доказав заявленную точность и боеготовность. Помимо пусковых установок HIMARS, новую ракету можно использовать в составе установок M270A2 MLRS. Дальность PrSM составляет более 400 километров.

В июне издание The War Zone писало, что PrSM впервые поразила движущуюся цель на испытаниях, которые провели в рамках учений Valiant Shield 24.

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