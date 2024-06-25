Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:55, 25 июня 2024Наука и техника

Американская PrSM впервые поразила движущийся корабль

TWZ: американская ракета PrSM впервые поразила движущийся корабль на испытаниях

Фото: Lockheed Martin Corporation

Новая баллистическая ракета армии США Precision Strike Missile (PrSM) впервые поразила движущуюся цель на испытаниях, которые провели в рамках учений Valiant Shield 24. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Две ракеты стартовали с беспилотной пусковой установки Autonomous Multi-Domain Launcher (AML), расположенной на островах Палау. Мишенью стал списанный десантный транспорт-док «Кливленд», который находился в северной части Тихого океана.

Отмечается, что в ходе учений корабль потопили действиями объединенных сил. Помимо ракет наземного базирования, в ходе Valiant Shield 24 задействовали палубные самолеты F/A-18C с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM, аэростаты для сбора данных и беспилотники Vanilla, которые использовали в качестве ретрансляторов.

Базовая версия PrSM, которую разрабатывают в качестве замены ракетам ATACMS, использует инерциальную навигацию с коррекцией по GPS для наведения на цель. Дальность ракеты составляет около 500 километров, но в будущем ее планируют повысить до 650.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

В январе стало известно, что армия США успешно провела летные испытания новой системы наведения, которая станет ключевым элементом перспективной противокорабельной ракеты наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM). Эта система превратит ракету PrSM в оружие, способное поражать движущиеся корабли.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      Путин наградил погибших во время терактов в Дагестане полицейских

      В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

      Путин наградил посмертно священника и охранника церкви в Махачкале

      Кадыров обратился к чеченцам и силовикам после теракта в Дагестане

      В России раскрыли стратегическое желание Грузии

      Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

      Защита Ассанжа захотела подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки

      Названа возможная причина повторного возгорания во Фрязино

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше